Двух жителей Удмуртии подозревают в организации канала незаконного пребывания иностранцев в России

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии задержали двух граждан, подозреваемых в организации канала незаконного пребывания иностранцев в России. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Сейчас идёт расследование всех обстоятельств, закрепляется доказательная база и выявляются другие эпизоды преступлений. Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).