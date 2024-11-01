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Двух жителей Удмуртии подозревают в организации канала незаконного пребывания иностранцев в России

12:30, 01 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Двух жителей Удмуртии подозревают в организации канала незаконного пребывания иностранцев в России
12:30, 01 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
135
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ФСБ\n#нелегальная миграция
Источник фото: ИА «Сусанин»
135
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Возбуждено уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии задержали двух граждан, подозреваемых в организации канала незаконного пребывания иностранцев в России. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Сейчас идёт расследование всех обстоятельств, закрепляется доказательная база и выявляются другие эпизоды преступлений. Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).

12:30, 01 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
135
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ФСБ\n#нелегальная миграция