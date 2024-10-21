Верховный суд Удмуртии вынес приговор работнику РЖД за разглашение гостайны

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии вынес приговор одному из руководителей структурного подразделения РЖД. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Напомним, ранее правоохранительные органы выявили факт передачи информации о системе обеспечения режима секретности железнодорожных перевозок. Фигурант привлёк к работе с секретными сведениями подчинённого, не имеющего на это разрешения.

С учётом полного признания своей вины суд назначил виновному условное наказание в виде лишения свободы на один год с запретом занимать должности с допуском к гостайне на два года.

Приговор вступил в силу.