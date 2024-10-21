Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В Удмуртии запустили крупнейший в регионе комплекс сортировки отходов Лонгрид «Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид

Верховный суд Удмуртии вынес приговор работнику РЖД за разглашение гостайны

15:50, 21 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Верховный суд Удмуртии вынес приговор работнику РЖД за разглашение гостайны
15:50, 21 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
187
0
#Ижевск\n#ФСБ\n#Верховный суд Удмуртии\n#гостайна
Источник фото: unsplash.com (Kristina Flour)
187
0

Фигуранту назначили условное наказание.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии вынес приговор одному из руководителей структурного подразделения РЖД. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Напомним, ранее правоохранительные органы выявили факт передачи информации о системе обеспечения режима секретности железнодорожных перевозок. Фигурант привлёк к работе с секретными сведениями подчинённого, не имеющего на это разрешения.

С учётом полного признания своей вины суд назначил виновному условное наказание в виде лишения свободы на один год с запретом занимать должности с допуском к гостайне на два года.

Приговор вступил в силу.

15:50, 21 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
187
0
#Ижевск\n#ФСБ\n#Верховный суд Удмуртии\n#гостайна