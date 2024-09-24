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Сотрудники ФСБ задержали в Удмуртии гражданина Украины

10:43, 24 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Сотрудники ФСБ задержали в Удмуртии гражданина Украины
10:43, 24 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
184
0
#Удмуртия\n#ФСБ\n#уголовное дело
Фото: пресс-служба УФСБ России по Удмуртии
184
0

Его подозревают в контактах с террористической организацией.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пресекли контакт гражданина Украины с украинской националистической организацией. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии. 

Мужчина установил контакт с представителями организации, которая признана на территории России террористической. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК России («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»). 

Подозреваемого заключили под стражу. За совершённое преступление он может лишиться свободы на срок до 20 лет. Следственные действия ведутся. 

10:43, 24 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
184
0
#Удмуртия\n#ФСБ\n#уголовное дело