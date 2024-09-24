Сотрудники ФСБ задержали в Удмуртии гражданина Украины

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пресекли контакт гражданина Украины с украинской националистической организацией. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Мужчина установил контакт с представителями организации, которая признана на территории России террористической. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК России («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»).

Подозреваемого заключили под стражу. За совершённое преступление он может лишиться свободы на срок до 20 лет. Следственные действия ведутся.