Карта велодорожек Ижевска, российские пловцы в Токио и конфискованный кокаин в Коста-Рике

Что произошло в Удмуртии, стране и мире, пока вы спали.



Ижевск. Удмуртия. Утро понедельника начинается со свежей подборки новостей.

Трамвай может быть опасным

В Ижевске мужчине зажало ноги трамваем. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Ижевска.

Его ноги оказались между асфальтом и задней площадкой трамвая. На помощь пострадавшему приехали спасатели и пожарные. Гидравлическим инструментом удалось поднять общественный транспорт и освободить мужчину. Пострадавшего увезли в больницу.

Еще одна карта

В Ижевске создают карту велодорожек. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия».

В настоящий момент общая протяженность трасс составляет 40 км. Управление благоустройства и охраны окружающей среды прорабатывает каркас велодорожек города. Везде будут установлены соответствующие знаки велопешеходных дорожек, а где это возможно, велодорожки будут отдельно. К концу года планируется получить замкнутую трассу, чтобы велосипедисты могли передвигаться без разрывов.

Такая кроха

Крошка очень нуждается в новых любящих хозяевах. Кошечка не сразу доверяет людям, но со временем научится дарить свою ласку и любовь. Она стерилизована, привита и обработана, приучена к лотку, пользуется когтеточкой, ест сухой корм, но точно не откажется от вкусняшек, если хозяева решат побаловать.

Они будут выступать

Отстраненные от Олимпиады российские пловцы выступят в Токио. Об этом сообщает «Российская газета».

Ранее выдвинутые обвинения Всемирного антидопингового агентства признаны безосновательными. CAS отменил отстранение Вероники Андрусенко и Александра Кудашева от участия в международных состязаниях

Белая смерть

В Коста-Рике в контейнерах с плиткой нашли 4,3 тонны кокаина. Об этом сообщает канал РЕН-ТВ.

Поставка наркотиков была обнаружена правоохранителями в порту города Лимон. Она находилась в контейнере с керамической плиткой на борту торгового судна, прибывшего из карибского порта Турбо Колумбии.

Кокаин был расфасован в 4 329 пакетов, вес каждого составлял около одного килограмма.

Министр общественной безопасности республики Майкл Сото Рохас заявил, что это вторая по объему конфискованная партия кокаина в истории страны.