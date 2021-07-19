Карта велодорожек Ижевска, российские пловцы в Токио и конфискованный кокаин в Коста-Рике

Что произошло в Удмуртии, стране и мире, пока вы спали.
Ижевск. Удмуртия. Утро понедельника начинается со свежей подборки новостей.
Трамвай может быть опасным
В Ижевске мужчине зажало ноги трамваем. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Ижевска.
Его ноги оказались между асфальтом и задней площадкой трамвая. На помощь пострадавшему приехали спасатели и пожарные. Гидравлическим инструментом удалось поднять общественный транспорт и освободить мужчину. Пострадавшего увезли в больницу.
Еще одна карта
В Ижевске создают карту велодорожек. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия».
В настоящий момент общая протяженность трасс составляет 40 км. Управление благоустройства и охраны окружающей среды прорабатывает каркас велодорожек города. Везде будут установлены соответствующие знаки велопешеходных дорожек, а где это возможно, велодорожки будут отдельно. К концу года планируется получить замкнутую трассу, чтобы велосипедисты могли передвигаться без разрывов.
Такая кроха
Крошка очень нуждается в новых любящих хозяевах. Кошечка не сразу доверяет людям, но со временем научится дарить свою ласку и любовь. Она стерилизована, привита и обработана, приучена к лотку, пользуется когтеточкой, ест сухой корм, но точно не откажется от вкусняшек, если хозяева решат побаловать.
Они будут выступать
Отстраненные от Олимпиады российские пловцы выступят в Токио. Об этом сообщает «Российская газета».
Ранее выдвинутые обвинения Всемирного антидопингового агентства признаны безосновательными. CAS отменил отстранение Вероники Андрусенко и Александра Кудашева от участия в международных состязаниях
Белая смерть
В Коста-Рике в контейнерах с плиткой нашли 4,3 тонны кокаина. Об этом сообщает канал РЕН-ТВ.
Поставка наркотиков была обнаружена правоохранителями в порту города Лимон. Она находилась в контейнере с керамической плиткой на борту торгового судна, прибывшего из карибского порта Турбо Колумбии.
Кокаин был расфасован в 4 329 пакетов, вес каждого составлял около одного килограмма.
Министр общественной безопасности республики Майкл Сото Рохас заявил, что это вторая по объему конфискованная партия кокаина в истории страны.