Одна из них поджигала бумажки, пока взрослых не было дома.

Воткинск. Удмуртия. Двух девочек спасли из горящей квартиры в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Бабушка – хозяйка квартиры, ушла в магазин и снаружи закрыла дверь на ключ. Пока дети были дома одни, одна из девочек стала поджигать бумажки, после обожглась и выкинула горящий листок. Учитывая, что на балконе лежало много вещей, огонь вспыхнул моментально.

О пожаре на 2 этаже многоквартирного дома сообщили очевидцы. Соседка увидела дым и детей, которые безуспешно пытаются справиться с огнем. По прибытию спасателей балкон горел открытым пламенем и существовала опасность, что пламя перекинется на другие квартиры. Водитель пожарной машины Алексей Глебов развернул рукавную линию и сбил огонь.

Еще два бойца побежали к квартире и услышали, как за старой железной дверью плачут девочки с криками, что им трудно дышать. Из щелей шел густой черный дым. Вскрывать дверь пришлось с помощью бензореза. Детей 2009 и 2012 годов рождения удалось спасти. Их передали медикам.

Огнеборцы продолжили тушить пожар.