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Больница в Удмуртии незаконно торговала медицинскими изделиями

11:00, 14 июня, 2021
Екатерина Сентемова
Больница в Удмуртии незаконно торговала медицинскими изделиями
11:00, 14 июня, 2021
Екатерина Сентемова
682
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница\n#уголовное дело
Фото: pixabay.com
682
0

Деятельность заведующего отделением обнаружили в результате прокурорской проверки.

Ижевск. Удмуртия. Завотделением в больнице Удмуртии с помощью подчинённых нелегально изготавливал и продавал медицинские изделия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

С 1 ноября 2018 года по 23 октября 2019 года сотрудники больницы под руководством мужчины изготовили 20 незарегистрированных медицинских изделий, используемых в офтальмологии. Далее он продал их от лица больницы нижегородской организации за 234 тыс. рублей. 

Преступную деятельность заведующего обнаружили в результате прокурорской проверки. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238.1 УК РФ (”Незаконные производство и сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершенные в крупном размере"). Дело передали в суд. Обвиняемому грозит лишение свободы от 3 до 5 лет. 

11:00, 14 июня, 2021
Екатерина Сентемова
682
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница\n#уголовное дело