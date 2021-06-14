Больница в Удмуртии незаконно торговала медицинскими изделиями

Деятельность заведующего отделением обнаружили в результате прокурорской проверки.

Ижевск. Удмуртия. Завотделением в больнице Удмуртии с помощью подчинённых нелегально изготавливал и продавал медицинские изделия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

С 1 ноября 2018 года по 23 октября 2019 года сотрудники больницы под руководством мужчины изготовили 20 незарегистрированных медицинских изделий, используемых в офтальмологии. Далее он продал их от лица больницы нижегородской организации за 234 тыс. рублей.

Преступную деятельность заведующего обнаружили в результате прокурорской проверки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238.1 УК РФ (”Незаконные производство и сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершенные в крупном размере"). Дело передали в суд. Обвиняемому грозит лишение свободы от 3 до 5 лет.