В Удмуртии пожарные и лесники продолжают борьбу с огнем на территории национального парка

Чтобы обезопасить населенные пункты, спасатели проложили трубопроводы к Каме.

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии продолжаются работы по ликвидации последствий лесного пожара на границе Воткинского и Завьяловского районов. Как сообщает пресс-служба главного управление МЧС России по Удмуртской Республике, на борьбу с огнем брошены пожарные формирования национального парка «Нечкинский» и предприятия «Удмуртлес».

Помощь огнеборцам оказывают работники сельхозпредприятий и добровольцы. Всего на месте ЧП работают 203 человека, задействовано 52 единицы техники. Подразделения Главного управления МЧС России по Удмуртии не допускают перехода лесного пожара на населенные пункты Поваренки и Сидоровы Горы.

Для бесперебойной подачи воды пожарным подразделениям на Каме установлены насосные станции, к местам тушения проложены магистральные линии.

У границ населенных пунктов спасателями организовано постоянное дежурство, контроль за обстановкой идет с воздуха с помощью беспилотников.

И добавим, атмосферный воздух на территории возгорания сейчас загрязнен продуктами горения. Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике проведен оперативный мониторинг качества воздуха в зоне пожара и близлежащий населенных пунктах. Установлено превышение в 2 раза предельно допустимой концентрации угарного газа. Контрольные замеры продолжаются.

Жителям населенных пунктов, попавших в зону задымления, специалисты рекомендуют реже покидать дома, выходя на улицу, надевать влажные маски, чаще делать уборку в помещениях и принимать душ. При первых признаках появления недомогания, одышки или кашля необходимо обратиться к врачу.

Напомним, 18 мая на территории Воткинского района близ деревни Сидоровы Горы ввели режим чрезвычайной ситуации.