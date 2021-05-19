Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Ижевск, спалённый пожаром Лонгрид Половое воспитание: Как поговорить «Об ЭТОМ»‎ с ребенком? Лонгрид Расследование: как жителей Ижевска пытаются обмануть на поверке счётчиков Лонгрид

Режим ЧС ввели в деревне в Удмуртии, где уже несколько дней тушат лесной пожар

09:40, 19 мая, 2021
Дарья Саушина
Режим ЧС ввели в деревне в Удмуртии, где уже несколько дней тушат лесной пожар
09:40, 19 мая, 2021
Дарья Саушина
645
0
#Воткинск\n#Нечкино\n#пожары\n#лес\n#безопасность
Фото: vk.com/prozorov_ip
645
0

По состоянию на вечер 18 мая, площадь горения составляла 10 га.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе в деревне Сидоровы Горы, возле которой уже несколько дней горит лес, ввели режим ЧС. Об этом на своей странице в соцсетях написал глава района Илья Прозоров. По его словам, постановление было подписано во вторник, 18 мая.

По состоянию на вечер вторника, площадь горения трех очагов составляла 10 га. Прозоров отметил, что проведена опашка возле населенного пункта, и угрозы распространения огня на жилье нет. Однако в случае необходимости людей эвакуируют в пункт временного размещения.

Министр природных ресурсов Удмуртской Республики Денис Удалов напомнил, что пожар на территории нацпарка «Нечкинский» возник 17 мая. Общая площадь возгорания составляла 45 га. «Причина пожара пока не установлена, она будет установлена после ликвидации», - написал министр. Ранее прокуратура региона сообщила, что по предварительной версии, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. Помимо пострадавшего леса, известно об уничтоженной бане и постройке на пасеке.

Жителей просят сохранять спокойствие, ведутся аварийно-спасательные работы. Телефон ЕДДС Воткинского района 8(34145) 4-86-50. В случае опасности для жизни и здоровья – 112.

09:40, 19 мая, 2021
Дарья Саушина
645
0
#Воткинск\n#Нечкино\n#пожары\n#лес\n#безопасность