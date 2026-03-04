Кез. Удмуртия. В Кезском районе у деревни Малый Полом разлились нефтепродукты. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

О разливе в диспетчерскую службу Минприроды сообщили 3 марта 17:05. Тем же вечером на место приехали сотрудники лесничества. Специалисты установили, что нефтесодержащая жидкость разлилась в кварталах №88 и №95 Чепецкого участкового лесничества.

4 марта на место разлива нефтепродуктов выехал специалист федерального государственного лесного контроля с лабораторией. Он вместе с коллегами осмотрит место происшествия и отберёт пробы почв с загрязнённых участков. Также правоохранительные органы проведут оперативно-профилактические мероприятия в лесничестве.

По результатам осмотра получится установить ориентировочную площадь загрязнения. В лесничестве уже провели меры по локализации разлива.