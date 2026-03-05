Кез. Удмуртия. В Кезском районе применили беспилотник, чтобы осмотреть территорию разлива нефти. Об этом сообщает Минприроды Удмуртии.

Летательный аппарат был нужен для того, чтобы посмотреть всю территорию и дать предварительную оценку её загрязнению.

Напомним, что информация о разливе нефтепродуктов в Чепецком участковом лесничестве поступила 3 марта.

4 марта специалисты Минприроды и лаборатории отобрали пробы почв с загрязненных лесных участков. В течение двух недель будет проведён их комплексный анализ. После получения результатов будет установлена площадь загрязнения и рассчитан причинённый лесному фонду ущерб.