Пожар у деревни Поварёнки в Удмуртии продолжается на территории в 45 га

На борьбу с огнём брошено 55 единиц техники.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжается операция по тушению лесного пожара между деревень Поварёнки и Сидоровы Горы. Об этом сообщил председатель регионального правительства Ярослав Семёнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

К ночи 17 мая сохранялся один очаг возгорания на территории нацпарка «Нечкинский». На месте пожара дежурил караул из 134 человек личного состава и 36 единиц техники. Утром борьба с огнём возобновилась.

На данный момент пожар локализован на территории в 45 га, и операция по его тушению продолжается. В деле задействовано 239 человек и 55 единиц техники.

В «горячей точке» дежурит скорая и автотранспорт.

Напомним, сообщение о пожаре на границе Завьяловского и Воткинского районов поступило 17 мая в 14:30. Огнем оказалось охвачено 10 га леса. Огонь уничтожил баню и постройку на пасеке у деревни Поварёнки.

Это не единственный пожар, который полыхал в Удмуртии 17 мая. Так, в старом Игермане горел частный дом. Вместе со спасателями возгорание тушили и местные жители. Огнеборцы выразили благодарность всем, кто помогал и поддерживал их в этом нелёгком деле.