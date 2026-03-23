Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в лесном массиве вдоль улицы 40 лет Победы уберут опасные аварийные и сухостойные деревья. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Работы начались на участке массива от Ворошилова до проспекта Калашникова в начале марта и завершатся не позднее середины ноября. Отмечается, что в прошлом году специалисты провели лесопатологическое обследование — выявили погибшие деревья и деревья с признаками отмирания (отсутствие хвои или листвы, отслоение коры со ствола дерева и другие).

«Подрядчик уберет сухостой и аварийные деревья, с помощью специальной техники измельчит порубочные остатки, которые будут разбросаны по территории леса. Все это позволит улучшить лесорастительные условия, защитить лес от захламления, загрязнения, негативного воздействия», — говорится в сообщении.