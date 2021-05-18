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Названа предварительная причина лесного пожара у деревни Поварёнки в Удмуртии

17:20, 18 мая, 2021
Юрий Абашев
Названа предварительная причина лесного пожара у деревни Поварёнки в Удмуртии
17:20, 18 мая, 2021
Юрий Абашев
550
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Воткинск\n#ликвидация пожара\n#пожар
Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии
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По факту возгорания идёт прокурорская проверка.

Воткинск. Удмуртия. По факту лесного пожара в национальном парке «Нечкинский» началась проверка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Предварительно установлено, что пожар в 78 квартале Нечкинского участкового лесничества, в районе деревень Сидоровы Горы и Поварёнки, возник из-за неосторожного обращения с огнём неизвестных лиц.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности в лесах. Если будут выявлены нарушения, то за этим последуют меры реагирования.

Напомним, что лесной пожар между деревень Поварёнки и Сидоровы Горы начался 17 мая. На сегодняшний день возгорание локализовано на территории в 45 га.

17:20, 18 мая, 2021
Юрий Абашев
550
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Воткинск\n#ликвидация пожара\n#пожар