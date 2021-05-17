Лесной пожар в Удмуртии уничтожил баню и постройку на пасеке у деревни Поварёнки

Спасателям удалось отстоять жилой дом.

Ижевск. Удмуртия. При лесном пожаре у деревень Поварёнки и Сидоровы Горы сгорела баня и постройка на пасеке. Жилые дома не пострадали. Об этом ИА «Сусанин» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Напомним, сообщение о возгорании лесного массива в Воткинском районе поступило в 14:30.

На момент прибытия пожарных лес горел на площади 10 га, существовал риск распространения огня на деревню Сидоровы Горы.

По состоянию на 15:40 ландшафтный пожар был локализован, продолжается борьба с горением леса. Выполняется опашка населенных пунктов. Угроза перехода пожара на жилые дома ликвидирована.

В тушении участвуют бойцы пожарно-спасательного гарнизона, также задействованы силы и средства предприятия «Завьяловлес», Завьяловского лесничества, национального парка «Нечкинский», сельхозпредприятий, муниципальной и частной пожарной охраны. Всего привлечено 108 человек и 48 единиц техники.

Напомним, на месте ЧП развёрнут опорный пункт тушения. Территория контролируется с помощью беспилотников.