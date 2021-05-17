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В Старом Игермане Ижевска соседи вместе с пожарными боролись с огнем на полыхающем участке

14:15, 17 мая, 2021
Анна Торхова
В Старом Игермане Ижевска соседи вместе с пожарными боролись с огнем на полыхающем участке
14:15, 17 мая, 2021
Анна Торхова
362
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#огонь
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике
362
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Пожар охватил жилой дом и хозпостройки.

Ижевск. Удмуртия. Пожар произошел днем 17 мая в частном жилом доме на улице Киварская в районе Старого Игермана в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Сигнал поступил в 11:33. Когда приехали спасатели, горели жилой и нежилой дома, хозпостройки на двух участках. Для борьбы с пожаром были проложены 2 магистральные линии от водоема. Горение ликвидировали в 13:25.

По словам заместителя начальника управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Удмуртии полковника внутренней службы Андрея Блинова, предупредить распространение огня удалось благодаря соседям, которые вышли тушить траву.

«Пожарные лежат на земле от усталости, здоровья им», - писали в соцсетях очевидцы.



Отметим, как сообщает администрация Ижевска, с 18 по 22 мая в лесах на территории Удмуртии ожидается чрезвычайная пожароопасность - 5 класс. Посещение лесов запрещено. 

14:15, 17 мая, 2021
Анна Торхова
362
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#огонь