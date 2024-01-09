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За новогодние праздники в Удмуртии произошло 53 пожара

09:35, 09 января, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
За новогодние праздники в Удмуртии произошло 53 пожара
09:35, 09 января, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
85
0
#Удмуртия\n#пожар\n#огонь\n#дети
Фото: arzik2
85
0

Погибли 10 человек, в том числе один ребенок.

Ижевск. Удмуртия. С 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года в Удмуртии произошло 53 пожара. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник Главного управления МЧС России по Удмуртии Сергей Пряженцев.

За праздники в пожарах погибли 10 человек, в том числе один ребенок. Травмы получили пять жителей.

Основными причинами возгораний стали: неисправность печного отопления, нарушение правил эксплуатации электроприборов, неосторожное обращение с огнем. В большинстве случаев люди находились в состоянии алкогольного опьянения — 7 из 10.

В МЧС напоминают об установке дома пожарных извещателей, прибор реагирует на малейшие частицы дыма. Не оставляйте без присмотра включённые обогреватели. Следите за топкой печи. Не оставляйте детей дома одних.

09:35, 09 января, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
85
0
#Удмуртия\n#пожар\n#огонь\n#дети