За новогодние праздники в Удмуртии произошло 53 пожара

Ижевск. Удмуртия. С 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года в Удмуртии произошло 53 пожара. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник Главного управления МЧС России по Удмуртии Сергей Пряженцев.

За праздники в пожарах погибли 10 человек, в том числе один ребенок. Травмы получили пять жителей.

Основными причинами возгораний стали: неисправность печного отопления, нарушение правил эксплуатации электроприборов, неосторожное обращение с огнем. В большинстве случаев люди находились в состоянии алкогольного опьянения — 7 из 10.

В МЧС напоминают об установке дома пожарных извещателей, прибор реагирует на малейшие частицы дыма. Не оставляйте без присмотра включённые обогреватели. Следите за топкой печи. Не оставляйте детей дома одних.