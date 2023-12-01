Крупный пожар вспыхнул на рынке в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону. Ростовская область. 4 тыс. квадратных метров охватил пожар на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону. Огонь вспыхнул поздно вечером 30 ноября, пишут «Известия».

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, воспламенились павильоны на вещевом рынке. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 20:39 МСК. Из-за плотной застройки и быстрого распространения пожару был присвоен 3 ранг сложности. В тушении сотрудникам МЧС помогали аварийные бригады АО «Ростовводоканал» и Ростовских городских электрических сетей. Полиция и Росгвардия оцепили территорию рынка.

Открытое горение ликвидировали в 1:15 МСК 1 декабря. Полностью пожар был потушен в 6:02 МСК.

Люди от огня и дыма не пострадали. Причины возгорания выясняют.

В ликвидации последствий пожара было задействовано свыше 100 человек и 33 единицы техники.