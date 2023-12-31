В Глазове мужчина спас дочку и жену из горящего дома

Глазов. Удмуртия. Ночью 31 декабря в Глазове произошел пожар в одном из садовых домов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Отец семейства проснулся от характерного треска огня. Пожар разгорался на веранде. Он разбудил семью, успел вывести на улицу дочку 2004 года рождения. Вернувшись за женой, мужчина увидел, что она теряет сознание и задыхается. Веранда была в огне, тогда супруг разбил окно и вытащил женщину через проем.

В итоге пострадали муж и жена. Огонь повредил часть имущества, внутреннюю отделку, веранду, кровлю, автомобиль «Хендай Акцент».

Причина пожара выясняется.

В МЧС напоминают о важности установки дома пожарного извещателя, который спасет жизнь.