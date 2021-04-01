В Удмуртии вынесли приговор полицейскому, который передавал ритуальному агентству сведения об умерших жителях

За эти действия он получал деньги.

Ижевск. Удмуртия. Полицейского из Завьяловского района осудили за передачу ритуальному агентству данных об умерших жителях. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

Суд установил, что оперуполномоченный получал деньги от представителя ритуального агентства за передачу данных об умерших жителях Завьяловского района. Также полицейский передавал предпринимателю персональные данные их родственников.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, незаконная деятельность сотрудника была пресечена органами собственной безопасности республиканских управлений МВД и ФСБ. В результате полицейского уволили со службы.

За получение взятки бывшего сотрудника полиции приговорили к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Ему также назначили штраф 53 тыс. рублей и лишили права занимать должности в правоохранительных органах на три года.