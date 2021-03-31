Житель Кизнерского района получил большой штраф за незаконную охоту

В сентябре 2020 года он застрелил лося, не имея при этом лицензии.

Кизнер. Удмуртия. Жителя Кизнерского района оштрафовали на 400 тыс. рублей за незаконную охоту. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

В сентябре 2020 года житель Удмуртии застрелил лося, не имея при этом лицензии. Когда факт незаконной охоты был выявлен, мужчину привлекли к уголовной ответственности. Суд признал его виновным в незаконной охоте с причинением крупного ущерба и приговорил к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно.

Поскольку дикие животные являются собственностью государства, прокурор Кизнерского района обратился в суд и потребовал с охотника возместить причинённый им ущерб — 400 тыс. рублей. Сумму определили исходя из методики исчисления размера вреда, утверждённой федеральным Минприроды.

Суд удовлетворил требования прокурора и обязал жителя Кизнерского района выплатить штраф 400 тыс. рублей.