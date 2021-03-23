После убийства девочки в Сарапуле проверят работу органов профилактики

По факту халатности возбуждено уголовное дело.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле после убийства 11-летней девочки возбудили еще одно уголовное дело. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, дело возбудили по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

В ведомстве информационному агентству «Сусанин» пояснили, что предстоит дать оценку действиям органов профилактики Сарапула, выяснить причины и условия, способствовавшие трагедии.

По информации пресс-службы администрации города, во всех образовательных учреждениях с родителями через мессенджеры проведут профилактические мероприятия, направленные на недопущение повторения подобных случаев. Муниципалитет и школа, в которой училась девочка, помогут родственникам ребенка в организации похорон.

В администрации Сарапула сообщили, что 22 марта в 22:10 в службу «112» позвонила женщина, обнаружившая дома тело дочери. По факту убийства возбуждено уголовное дело, задержан подозреваемый – 27-летний знакомый матери школьницы.