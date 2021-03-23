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В Удмуртии задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки

15:34, 23 марта, 2021
Анна Торхова
В Удмуртии задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки
15:34, 23 марта, 2021
Анна Торхова
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#убийство\n#дети\n#насилие\n#наркотики
Фото: pixabay.com
265
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Мужчина был знаком с матерью погибшей.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле в одной из квартир обнаружили тело 11-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Труп с признаками насильственной смерти нашли 22 марта в 22:15 по месту жительства ребенка. В результате оперативных мероприятий удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 27-летний знакомый матери девочки.

Его задержали. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК России («Убийство малолетнего»).

Следователи готовят материалы в суд для избрания для мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

15:34, 23 марта, 2021
Анна Торхова
265
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#убийство\n#дети\n#насилие\n#наркотики