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В Воткинске сбили ребёнка, который перебегал дорогу в неположенном месте

12:50, 15 марта, 2021
Андрей Бирюков
В Воткинске сбили ребёнка, который перебегал дорогу в неположенном месте
12:50, 15 марта, 2021
Андрей Бирюков
208
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#Удмуртия\n#ДТП\n#ГИБДД\n#Воткинск
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
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ДТП произошло в субботу, 13 марта.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске машина сбила семилетнего мальчика. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

ДТП произошло в субботу, 13 марта, около 14:00. Водитель «ВАЗ-2115» сбил мальчика, когда тот перебегал дорогу перед идущей машиной в неположенном месте. В результате аварии он получил травмы. 

Всего за 12-14 марта на дорогах Удмуртии произошло 7 ДТП с пострадавшими: восемь человек получили травмы, включая одного ребёнка, погибших нет.

12:50, 15 марта, 2021
Андрей Бирюков
208
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#ГИБДД\n#Воткинск