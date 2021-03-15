В Воткинске сбили ребёнка, который перебегал дорогу в неположенном месте

ДТП произошло в субботу, 13 марта.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске машина сбила семилетнего мальчика. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

ДТП произошло в субботу, 13 марта, около 14:00. Водитель «ВАЗ-2115» сбил мальчика, когда тот перебегал дорогу перед идущей машиной в неположенном месте. В результате аварии он получил травмы.

Всего за 12-14 марта на дорогах Удмуртии произошло 7 ДТП с пострадавшими: восемь человек получили травмы, включая одного ребёнка, погибших нет.