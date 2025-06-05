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Учения по борьбе с терроризмом прошли в двух районах Удмуртии

15:05, 05 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Учения по борьбе с терроризмом прошли в двух районах Удмуртии
15:05, 05 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
743
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Воткинский район\n#Шарканский район\n#антитеррор\n#учения\n#УФСБ по Удмуртии
Источник фото: пресс-служба УФСБ РФ по Удмуртской Республике
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Отрабатывались действия на случай нападения террористов на оборонные предприятия и захват заложников.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском и Шарканском районах Удмуртии 4 июня прошли антитеррористические учения. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Удмуртской Республике.

Учения проводились с целью совершенствования взаимодействия правоохранителей и органов местного самоуправления. Отрабатывались действия на случай нападения террористов на оборонно-промышленные предприятия и захват заложников.

«Проведенные мероприятия позволили выработать решения, направленные на повышение эффективности взаимодействия сил и средств оперативного штаба в Удмуртии, выделенных для борьбы с терроризмом», – говорится в сообщении.

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15:05, 05 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
743
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Воткинский район\n#Шарканский район\n#антитеррор\n#учения\n#УФСБ по Удмуртии