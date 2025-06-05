Воткинск. Удмуртия. В Воткинском и Шарканском районах Удмуртии 4 июня прошли антитеррористические учения. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Удмуртской Республике.

Учения проводились с целью совершенствования взаимодействия правоохранителей и органов местного самоуправления. Отрабатывались действия на случай нападения террористов на оборонно-промышленные предприятия и захват заложников.

«Проведенные мероприятия позволили выработать решения, направленные на повышение эффективности взаимодействия сил и средств оперативного штаба в Удмуртии, выделенных для борьбы с терроризмом», – говорится в сообщении.