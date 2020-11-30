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Рабочего придавило бетонной плитой при разборе ветхого дома в Глазове

17:30, 30 ноября, 2020
Анна Торхова
Рабочего придавило бетонной плитой при разборе ветхого дома в Глазове
17:30, 30 ноября, 2020
Анна Торхова
407
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#работа
Фото: pixabay.com
407
0

Мужчина скончался.

Глазов. Удмуртия. Мужчина погиб при разборе ветхого дома в Глазове. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Трагедия произошла 27 ноября. Бригада разбирала крышу нежилого здания без страховочных тросов. Кроме того, работников наняли без оформления договора.

Во время работ один из мужчин сорвался с крыши дома и упал на землю, после чего был придавлен частью бетонной плиты. От полученных повреждений 47-летний потерпевший скончался.

Следователи опрашивают очевидцев, нанимателя.

17:30, 30 ноября, 2020
Анна Торхова
407
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#работа