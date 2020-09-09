4 ребенка пострадали за сутки на дорогах Удмуртии

Два ДТП произошло в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. Четверо несовершеннолетних пострадали за сутки на дорогах Удмуртии. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Так, на улице 40 лет Победы в Ижевске 37-летний водитель «Хендай Соляриса» сбил 15-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. Мальчик попал в больницу.

Около 15:00 в поселке Машиностроителей 32-летний водитель «Хендая» сбил 11-летнего мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте.

Еще одна авария произошла в Якшур-Бодьинском районе на трассе Елабуга – Пермь. 30-летний водитель «Лады Иксрей» при движении задним ходом по обочине врезался в 4-летнюю девочку, которая вместе с мамой вышла из автомобиля. На ребенке не было световозвращающих элементов, несмотря на темное время суток. Малышка получила тяжелые травмы и попала в больницу.

На 5 км дороги Ижевск – Люк 26-летний мотоциклист без шлема не справился с управлением и съехал на обочину. В результате ДТП 17-летний пассажир байка, также не надевший мотошлем, получил травмы, его госпитализировали. У водителя мотоцикла имелись признаки алкогольного опьянения.