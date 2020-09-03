Житель Ижевска лишился 1,4 млн рублей, поверив мошенникам

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска лишился почти 1,4 млн рублей, поверив мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
40-летний мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка.
«Потерпевшему сообщили о попытке незаконной транзакции с его банковского счета, для предотвращения хищения необходимо обналичить денежные средства и перевести их на «временные безопасные счета», – рассказали правоохранители.
О том, что его обманули, ижевчанин понял только после того, как перевел почти 1,4 млн рублей на 30 различных счетов и номеров телефонов.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, сотрудники банка не станут звонить и предупреждать о подозрительных акциях. Кроме того, ни сотрудники банков, ни сотрудники полиции не будут требовать назвать данные карт или коды из смс-сообщений, а также просить перевести деньги на другие счета.
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Если в июне 2019 года по подобным фактам возбудили 65 уголовных дел, то в октябре их число достигло 250. За 10 дней ноября 100 жителей Удмуртии лишились 6,5 млн рублей, за пять предыдущих месяцев эта сумма превысила 30 млн рублей.