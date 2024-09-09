Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид

Жители Удмуртии смогут выбрать лучшего участкового

10:40, 09 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
Жители Удмуртии смогут выбрать лучшего участкового
10:40, 09 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
25
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД\n#конкурс\n#народный участковый
Фото: ИА «Сусанин»
25
0

Всероссийский конкурс пройдёт с 11 по 20 сентября.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 11 сентября стартует первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый» (18+). Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

На официальных интернет-сайтах территориальных подразделений МВД по Удмуртии будет размещена информация об участниках конкурса. Жители районов смогут узнать о том, сколько каждый участковый раскрыл преступлений, сколько рассмотрел заявлений, какие имеет достижения и как его оценивают коллеги и граждане. 

Участковые, за которых проголосовало больше всего людей, перейдут во второй этап конкурса.

Онлайн-голосование пройдёт с 11 по 20 сентября.

10:40, 09 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
25
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД\n#конкурс\n#народный участковый