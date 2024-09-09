Жители Удмуртии смогут выбрать лучшего участкового

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 11 сентября стартует первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый» (18+). Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

На официальных интернет-сайтах территориальных подразделений МВД по Удмуртии будет размещена информация об участниках конкурса. Жители районов смогут узнать о том, сколько каждый участковый раскрыл преступлений, сколько рассмотрел заявлений, какие имеет достижения и как его оценивают коллеги и граждане.

Участковые, за которых проголосовало больше всего людей, перейдут во второй этап конкурса.

Онлайн-голосование пройдёт с 11 по 20 сентября.