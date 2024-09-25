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Двое мужчин в Удмуртии незаконно вырубили лес на сумму 7,2 млн рублей

17:10, 25 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
Двое мужчин в Удмуртии незаконно вырубили лес на сумму 7,2 млн рублей
17:10, 25 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
54
0
#Удмуртия\n#МВД\n#лес\n#вырубка
Фото: ИА «Сусанин»
54
0

Они спилили 167 кубических метров деревьев.

Ижевск. Удмуртия. В Якшур-Бодинском районе полицейские задержали двух рабочих одной из сельскохозяйственных организаций, которые незаконно добывали лес. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

По информации следствия, двое мужчин в течении лета незаконно спилили 167 кубических метров леса на территории Кекоранского лесничества с целью обработки и продажи готовой продукции. От рук злоумышленников пострадало 81 дерево – сосны, ели и липы. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил 7,2 млн рублей.

Полицейские изъяли у подозреваемых две бензопилы, грузовой автомобиль, а также оставшуюся часть древесины, которая ещё не была реализована.

Возбуждено уголовное дело по статье 260 («Незаконная рубка лесных насаждений»).

17:10, 25 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
54
0
#Удмуртия\n#МВД\n#лес\n#вырубка