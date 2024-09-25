Двое мужчин в Удмуртии незаконно вырубили лес на сумму 7,2 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. В Якшур-Бодинском районе полицейские задержали двух рабочих одной из сельскохозяйственных организаций, которые незаконно добывали лес. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

По информации следствия, двое мужчин в течении лета незаконно спилили 167 кубических метров леса на территории Кекоранского лесничества с целью обработки и продажи готовой продукции. От рук злоумышленников пострадало 81 дерево – сосны, ели и липы. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил 7,2 млн рублей.

Полицейские изъяли у подозреваемых две бензопилы, грузовой автомобиль, а также оставшуюся часть древесины, которая ещё не была реализована.

Возбуждено уголовное дело по статье 260 («Незаконная рубка лесных насаждений»).