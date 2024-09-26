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В Глазове задержали обезобразившего лицо человека преступника

16:55, 26 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
В Глазове задержали обезобразившего лицо человека преступника
16:55, 26 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
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#Глазов\n#Удмуртия\n#МВД\n#преступление\n#разбой
Фото: unsplash.com (Vaughan Willis)
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Им оказался 37-летний рабочий местного предприятия.

Глазов. Удмуртия. В Глазове полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нанесении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает МВД по Удмуртской Республике.

Следствием установлено, что 37-летний мужчина поссорился в кафе с другим посетителем, которого ранее не знал. Когда потерпевший вышел из кафе, подозреваемый догнал его и ударил в лицо пустой стеклянной бутылкой, после чего убежал. Свидетели нападения вызвали скорую и полицию. Потерпевший был доставлен в больницу с рваной раной щеки.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что пострадавшему нанесён тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица.

МВД возбудило уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». За данное преступление может последовать лишение свободы сроком до 10 лет.

16:55, 26 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
120
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#МВД\n#преступление\n#разбой