В Глазове задержали обезобразившего лицо человека преступника

Глазов. Удмуртия. В Глазове полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нанесении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает МВД по Удмуртской Республике.

Следствием установлено, что 37-летний мужчина поссорился в кафе с другим посетителем, которого ранее не знал. Когда потерпевший вышел из кафе, подозреваемый догнал его и ударил в лицо пустой стеклянной бутылкой, после чего убежал. Свидетели нападения вызвали скорую и полицию. Потерпевший был доставлен в больницу с рваной раной щеки.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что пострадавшему нанесён тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица.

МВД возбудило уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». За данное преступление может последовать лишение свободы сроком до 10 лет.