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Начальника отдела УМВД по Ижевску отправили под домашний арест

16:00, 15 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Начальника отдела УМВД по Ижевску отправили под домашний арест
16:00, 15 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
67
0
#Ижевск\n#коррупция\n#МВД\n#мера пресечения\n#суды
Фото: ИА «Сусанин»
67
0

Он обвиняется в передаче персональных данных третьим лицам.

Ижевск. Удмуртия. Начальника одного из отделов УМВД по Ижевску отправили под домашний арест. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Напомним, он обвиняется в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, 36-летний обвиняемый, являясь начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, в период с сентября 2020 года по марта 2023 года передавал персональные данные граждан третьим лицам — своему другу. В дальнейшем полученная информация использовалась для совершения иных преступлений.

Обвиняемый и его защитник не возражали против удовлетворения ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под домашний арест.

Заслушав мнения участников процесса, суд отправил фигуранта под домашний арест на два месяца, до 13 декабря 2024 года с установлением ряда запретов.

16:00, 15 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
67
0
#Ижевск\n#коррупция\n#МВД\n#мера пресечения\n#суды