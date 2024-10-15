Начальника отдела УМВД по Ижевску отправили под домашний арест

Ижевск. Удмуртия. Начальника одного из отделов УМВД по Ижевску отправили под домашний арест. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Напомним, он обвиняется в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, 36-летний обвиняемый, являясь начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, в период с сентября 2020 года по марта 2023 года передавал персональные данные граждан третьим лицам — своему другу. В дальнейшем полученная информация использовалась для совершения иных преступлений.

Обвиняемый и его защитник не возражали против удовлетворения ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под домашний арест.

Заслушав мнения участников процесса, суд отправил фигуранта под домашний арест на два месяца, до 13 декабря 2024 года с установлением ряда запретов.