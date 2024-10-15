Начальника отдела УМВД по Ижевску обвинили в превышении должностных полномочий

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начальника отдела городского управления полиции обвинили в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.

Следственным отделом по Индустриальному району Ижевска СУ СКР по УР расследуется возбуждённое по материалам регионального управления ФСБ уголовное дело в отношении 36-летнего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ижевску. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «е» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

По данным следствия, обвиняемый с 28 сентября 2020 года по 27 марта 2023 года по просьбе своего знакомого, действуя из личной заинтересованности, выразившейся в поддержании с ним дружеских отношений, используя служебные полномочия вопреки интересам службы, осуществил незаконный доступ в интегрированном банке данных МВД к персональным данным четырёх граждан, составляющим их личную тайну. Затем он неправомерно передал полученные сведения своему знакомому, который в дальнейшем использовал их в личных целях.

Как сообщает пресс-служба УФСБ, добытая преступным путём информация впоследствии использовалась злоумышленником при подготовке к совершению иных преступлений. Сейчас подполковник полиции помещён в СИЗО.

В рамках расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, изъяты электронные носители информации, мобильные устройства, находящиеся в пользовании обвиняемого, допрошены свидетели и потерпевшие.

Следователем направлено ходатайство в суд об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста. Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.