Отделение геномной регистрации ДНК-лаборатории открыли в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появилось новое отделение геномной регистрации ДНК-лаборатории. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

ДНК-лаборатория функционирует в экспертно-криминалистическом центре МВД Удмуртии с 2016 года. Здесь специалисты проводят судебные экспертизы по уголовным и розыскным делам. За 9 лет в лаборатории провели более 5 тыс. экспертиз методом исследования ДНК. Благодаря этому получилось установить причастность 809 человек к совершению преступлений и идентифицировать личность более 100 трупов.

С 2023 года экспертно-криминалистическому центру поставили задачу исследования образцов ДНК лиц, подлежащих геномной регистрации. Имеются в виду подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, осуждённые и родственники пропавших без вести граждан. Теперь сотрудники лаборатории смогут сформировать базу данных и исследовать образцы ДНК у данных людей.