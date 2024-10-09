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Отделение геномной регистрации ДНК-лаборатории открыли в Ижевске

09:40, 09 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Отделение геномной регистрации ДНК-лаборатории открыли в Ижевске
09:40, 09 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
220
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД\n#ДНК\n#исследования
Фото: МВД по Удмуртии
220
0

Специалисты создадут базу данных, в которую войдут лица, подлежащие геномной регистрации.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появилось новое отделение геномной регистрации ДНК-лаборатории. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

ДНК-лаборатория функционирует в экспертно-криминалистическом центре МВД Удмуртии с 2016 года. Здесь специалисты проводят судебные экспертизы по уголовным и розыскным делам. За 9 лет в лаборатории провели более 5 тыс. экспертиз методом исследования ДНК. Благодаря этому получилось установить причастность 809 человек к совершению преступлений и идентифицировать личность более 100 трупов.

С 2023 года экспертно-криминалистическому центру поставили задачу исследования образцов ДНК лиц, подлежащих геномной регистрации. Имеются в виду подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, осуждённые и родственники пропавших без вести граждан. Теперь сотрудники лаборатории смогут сформировать базу данных и исследовать образцы ДНК у данных людей. 

09:40, 09 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
220
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД\n#ДНК\n#исследования