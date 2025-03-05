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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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МВД: В Удмуртии возможны сбои в уведомлениях при оформлении загранпаспорта

11:10, 05 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
МВД: В Удмуртии возможны сбои в уведомлениях при оформлении загранпаспорта
11:10, 05 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
255
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД\n#загранпаспорт
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Рекомендуется обращаться в миграционные подразделения для уточнения статуса.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии, оформляющие заграничный паспорт старого образца сроком на пять лет, могут столкнуться с проблемами при получении уведомлений из личного кабинета на госуслугах. Причиной этому стало обновление программного обеспечения, сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Например, граждане могут не получить сообщение о необходимости предоставить оригиналы документов. В таких случаях в МВД советуют самостоятельно обращаться в миграционные подразделения через 25 дней после подачи заявления, чтобы уточнить статус его рассмотрения.

Вся необходимая информация, включая адреса подразделений и реквизиты для оплаты госпошлины, доступна на официальном сайте МВД по Удмуртской Республике.

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11:10, 05 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
255
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД\n#загранпаспорт