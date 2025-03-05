Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии, оформляющие заграничный паспорт старого образца сроком на пять лет, могут столкнуться с проблемами при получении уведомлений из личного кабинета на госуслугах. Причиной этому стало обновление программного обеспечения, сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Например, граждане могут не получить сообщение о необходимости предоставить оригиналы документов. В таких случаях в МВД советуют самостоятельно обращаться в миграционные подразделения через 25 дней после подачи заявления, чтобы уточнить статус его рассмотрения.

Вся необходимая информация, включая адреса подразделений и реквизиты для оплаты госпошлины, доступна на официальном сайте МВД по Удмуртской Республике.