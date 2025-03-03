Ижевск. Удмуртия. Сводный отряд полиции из Удмуртии уехал в служебную командировку на Северный Кавказ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Полицейских направили в Республику Ингушетия на полгода. Там они будут охранять общественный порядок, обеспечивать безопасность дорожного движения и противодействовать преступности.

Представитель Общественного совета при МВД по Удмуртии, советник Муфтия Удмуртской Республики Флюр Гайнанов и протоиерей Дмитрий Леонтьев пожелали сотрудникам полиции вернуться к своим семьям здоровыми и невредимыми.

Замминистра внутренних дел по Удмуртии полковник полиции Александр Боев сопроводит сводный отряд до места назначения.