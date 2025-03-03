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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Сводный отряд полиции из Удмуртии полгода будет работать на Северном Кавказе

10:25, 03 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Сводный отряд полиции из Удмуртии полгода будет работать на Северном Кавказе
10:25, 03 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
547
0
#Удмуртия\n#МВД\n#порядок
Источник фото: МВД по Удмуртии
547
0

Сотрудники МВД будут служить в Ингушетии.

Ижевск. Удмуртия. Сводный отряд полиции из Удмуртии уехал в служебную командировку на Северный Кавказ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

Полицейских направили в Республику Ингушетия на полгода. Там они будут охранять общественный порядок, обеспечивать безопасность дорожного движения и противодействовать преступности. 

Представитель Общественного совета при МВД по Удмуртии, советник Муфтия Удмуртской Республики Флюр Гайнанов и протоиерей Дмитрий Леонтьев пожелали сотрудникам полиции вернуться к своим семьям здоровыми и невредимыми. 

Замминистра внутренних дел по Удмуртии полковник полиции Александр Боев сопроводит сводный отряд до места назначения. 

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10:25, 03 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
547
0
#Удмуртия\n#МВД\n#порядок