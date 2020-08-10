В Ижевске участились случаи возгорания автомобилей

Одной из основных причин является короткое замыкание.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в этом году участились случаи возгорания автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

«Если в 2019 году пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение автотранспорта 19 раз, в 2020 году этот показатель составил 21», – отметили огнеборцы.

Основными причинами возгораний они называют короткое замыкание из-за повреждения электропроводки, разгерметизацию топливной системы, некорректную установку и неправильную эксплуатацию газового оборудования и трение колеса.

Напомним, в июле подобный пожар произошел в Ижевске. Девушка приехала на Южное кладбище и припарковалась на куче сухой травы, которая загорелась из-за перегретого двигателя.