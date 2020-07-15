Автомобиль загорелся на Южном кладбище в Ижевске

Потушить пожар удалось очевидцам произошедшего.

Ижевск. Удмуртия. Пожар произошел на Южном кладбище в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

По данным огнеборцев, из-за перегретого коллектора двигателя автомобиля загорелась трава.

«Девушка приехала на Южное кладбище и припарковалась на куче сухой травы. Через несколько минут она заметила витки дыма в стороне, где остался автомобиль», – отмечается в сообщении.

Когда ижевчанка вернулась к машине, под капотом авто уже разгорелось пламя. Полыхала и трава под колесами. На помощь автолюбительнице пришли очевидцы произошедшего. Они помогли оттолкнуть машину и потушили пожар. Огонь повредил пластиковые элементы в моторном отсеке и лакокрасочное покрытие кузова передней части. Предварительный ущерб оценивается в 150 тыс. рублей.

«Уважаемые автовладельцы! Напоминаем вам, что сильно нагретые элементы двигателя автомобиля представляют опасность. При контакте с ними возможно загорание таких горючих материалов, как ветошь, тряпки, используемые для укрывания двигателя в зимний период или оставленные по неосторожности при обслуживании автомобиля, а также сухая травянистая растительность, которая попадает в моторный отсек при движении», – говорится в сообщении спасательного ведомства.