ДТП произошло поздно вечером 8 августа.

Игра. Удмуртия. Пешехода сбили насмерть в Игринском районе Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

ДТП произошло около 22:40 8 августа в селе Зура. Напротив дома №40 по улице Стрелкова 21-летний водитель «Фольксваген Туарег» совершил наезд на 35-летнего мужчину. В сообщении отметили, что пешеход находился на проезжей части «без цели ее перехода».

В результате аварии пешеход получил смертельную травму. По факту ДТП ведется расследование.

Напомним, что 8 августа около 16:00 произошла авария на 39 км дороги «Ижевск-Воткинск». Погиб трехлетний мальчик, 8-летний мальчик и девушка-водитель получили травмы.