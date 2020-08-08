Трехлетний мальчик погиб в аварии на дороге «Ижевск-Воткинск»

8-летний пассажир получил травмы и попал в больницу.

Воткинск. Удмуртия. Трехлетний ребенок погиб в аварии на 39 км дороги «Ижевск-Воткинск». Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла 8 августа около 16:00.

Водитель «Лады Калины», 29-летняя девушка, не справилась с управлением и съехала с дороги в левый кювет. Её автомобиль опрокинулся.

В результате мальчик скончался на месте, еще один пассажир – 8-летний мальчик, получил травмы и доставлен в больницу.

Сама девушка получила незначительные травмы.