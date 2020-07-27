ИПОПАТ: устроивший ДТП пьяный водитель угнал автобус с территории автопарка

В настоящее время проводится проверка действий сотрудников охранной службы.

Ижевск. Удмуртия. ИПОПАТ прокомментировало ДТП, которое устроил пьяный водитель автобуса в понедельник, 27 июля. Как сообщает пресс-служба предприятия, мужчина угнал транспорт с территории автопарка.

«В этот день данный сотрудник не был запланирован для работы, находился на выходном. Несмотря на это он проник на территорию парка, сел в автобус, на котором в этот день работал другой водитель, и покинул территорию парка», – говорится в сообщении.

В настоящее время проводится проверка действий сотрудников охранной службы, допустивших угон.

Представители предприятия также напомнили, что все водители проходят предрейсовый и послерейсовый медицинский контроль, поэтому случаи допуска к обслуживанию пассажиров водителей или кондукторов в нетрезвом состоянии исключены.

Напомним, утро в понедельник 46-летний мужчина за рулем «ЛиАЗа» при выезде со второстепенной дороги не справился с управлением и врезался в ехавший по «встречке» «Мерседес», а потом – в бетонный забор. Водителя автобуса с травмами доставили в больницу.