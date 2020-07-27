Пьяный водитель автобуса в Ижевске протаранил «Мерседес» и бетонный забор

Мужчину с травмами доставили в больницу.

Ижевск. Удмуртия. Пьяный водитель автобуса устроил ДТП на улице Буммашевской в Ижевске. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла около 10:30 в понедельник, 27 июля. 46-летний мужчина за рулем «ЛиАЗа» при выезде со второстепенной дороги не справился с управлением и врезался в ехавший по «встречке» «Мерседес», а потом – в бетонный забор. Водителя автобуса с травмами доставили в больницу. Отмечается, что пассажиров в салоне не было.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все причины и обстоятельства произошедшей аварии.