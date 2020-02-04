В Удмуртии полиция открыла огонь по автомобилю нарушителя

В отношении водителя составили 8 административных протоколов.

Глазов. Удмуртия. Сотрудникам ДПС в Удмуртии пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить нарушителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Инцидент произошел на трассе «Игра-Глазов». Правоохранители обратили внимание на автомобиль ВАЗ, который ехал с нарушением правил дорожного движения. Водитель проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться.

В ходе преследования водителю еще не раз высказывались требования об остановке. В этой ситуации сотруднику ДПС пришлось применить оружие и выстрелить по заднему колесу автомобиля. Злоумышленник снизил скорость и полиции удалось задержать нарушителя.

Им оказался 29-летний житель Глазовского района, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе и за нетрезвую езду.

В отношении нарушителя составлено 8 административных протоколов: за отказ от прохождения медосвидетельствования, отсутствие при себе документов, невыполнение законного требвоания сотрудника полиции, отсутствие регистрационных документов на авто, не пристегнутый ремень безопасности, управление автомобилем незарегистрированным в установленном порядке, наличие технических неисправностей автомобиля, отсутствие страхового полиса ОСАГО.