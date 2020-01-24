Двое пьяных подростков в Сарапуле сломали урну в недавно благоустроенном Ленинском парке

Отвечать за произошедшее придется как самим школьникам, так и их родителям.

Сарапул. Удмуртия. Двое подростков в Сарапуле сломали урну в недавно благоустроенном Ленинском парке. Как сообщили информагентству «Сусанин» в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, личность злоумышленников уже установили.

Выяснилось, что выпившие школьники пришли в парк с друзьями и стали пинать урну, установленную рядом со скамейкой, сломали её и удалились. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Отвечать за произошедшее придется как самим подросткам, так и их родителям. Так, например, правоохранители уже составили административные протоколы по факту нахождения несовершеннолетних в состоянии опьянения (статья 20.22 КоАП РФ).

К слову, один из подростков уже состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, второго после случившегося также возьмут на учет.