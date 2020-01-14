По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Воткинск. Удмуртия. Почти 300 тыс. рублей перевела жительница Воткинска мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

64-летней женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности одного из банков и заявил, что с её счета попытались снять деньги.

«Для того, чтобы обезопасить счет, женщине предложили назвать код, который придет в смс-сообщении. Заявительница выполнила указание», – отметили правоохранители.

После этого злоумышленники оформили на пенсионерку кредит на сумму 300 тыс. рублей. Позже мошенники вновь позвонили женщине и рекомендовали снять деньги и перевести их на безопасный счет. За ней также пообещали прислать служебный автомобиль, однако приехало такси. Это смутило жительницу Воткинска, но звонивший объяснил, что весь служебный транспорт занят.

В банкомате женщина смогла снять только часть денег – 281 тыс рублей. Она перевела деньги на указанный счет, после чего вернулась в машину и разговорилась с таксистом. Водитель рассказал, что ни к какому банку отношения не имеет, а звонившие перестали выходить на связь. Это заставило пенсионерку обратиться в полицию.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве.