МЧС: пострадавший во время игры с друзьями мальчик в Ижевске упал в шахту лифта с 6 этажа

В настоящее время жизни школьника ничего не угрожает.

Ижевск. Удмуртия. Стали известны обстоятельства, при которых 11-летний мальчик в Ижевске получил травмы во время игры с друзьями. О них рассказала пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике на своей странице в соцсети Инстаграм.

Инцидент произошел в понедельник, 6 января. Днем школьник провалился в шахту лифта с шестого этажа недостроенного девятиэтажного жилого дома по улице Льва Толстого.

«Его друг, с которым они гуляли на стройке, с места происшествия убежал и никому не рассказал о случившемся. Испугался, что его товарищ умер», - отметили спасатели.

О пропаже ребенка заявила бабушка. Поздно вечером стало известно, где искать школьника.

«Я нашел его в шахте лифта за решеткой среди кирпичей и прочего строительного мусора. Спросил его, живой? В ответ раздались еле слышные стоны и бурчание. Он был в шоковом состоянии и весь замерзший», - рассказал один из спасателей Владимир Курушин.

Мальчика извлекли и передали медикам. В настоящее время жизни школьника ничего не угрожает.

Следователи уже осмотрели место происшествие и приступили к опросу друзей мальчика, их родителей и возможных свидетелей случившегося. Проводится доследственная проверка.