Пострадавшего во время игры с друзьями мальчика нашли в заброшенном доме в Ижевске

В настоящее время жизни школьника ничего не угрожает.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стражи порядка разыскали 11-летнего мальчика, о пропаже которого накануне заявили его родители. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

В понедельник, 6 января, мальчик гостил у бабушки. После того, как он не вернулся домой, родители обратились к правоохранителям. Полицейские вместе со следователями нашли ребенка.

«Мальчик обнаружен в заброшенном здании на улице Льва Толстого в Ижевске с телесными повреждениями, которые получил во время игры со сверстниками. Ребёнок госпитализирован в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь», - отмечают следователи.

По данным правоохранителей, в настоящее время жизни школьника ничего не угрожает.

Следователи уже осмотрели место происшествие и приступили к опросу друзей мальчика, их родителей и возможных свидетелей случившегося. Проводится доследственная проверка.