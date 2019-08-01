Видео погони: в Удмуртии полицейские задержали грабителей

Мужчин арестовали, им грозит до 7 лет тюрьмы.
Ува. Удмуртия. Погоня со стрельбой произошла в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
В Удмуртии полицейские со стрельбой задержали грабителя
Uploaded by ИА Сусанин on 2019-08-01.
В дежурную часть в Уве позвонила продавец магазина из Нылги и сообщила, что на нее напали двое мужчин в масках и похитили из кассы 7 тыс. рублей. Сотрудники полиции выехали на место происшествия, опросили потерпевших, свидетелей и установили, что один из злоумышленников убежал с места происшествия, а второй скрылся на машине.
Вскоре удалось задержать 41-летнего неработающего, ранее судимого жителя Вавожа. Он рассказал, что украденные деньги и маску выкинул. Их правоохранители нашли недалеко от магазина.
Автомобиль, на котором скрылся второй грабитель, через несколько часов заметили сотрудники ДПС на дороге в Завьяловском районе.
«Водитель не реагировал на неоднократные требования полицейских остановить автомобиль и продолжал ехать на высокой скорости. Полицейские произвели несколько выстрелов по колесам транспортного средства, в результате чего автомобиль был остановлен», - говорится в сообщении.
Подозреваемые арестованы. Им грозит до 7 лет лишения свободы.