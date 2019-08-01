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Видео погони: в Удмуртии полицейские задержали грабителей

18:24, 01 августа, 2019
Диана Ворончихина
Видео погони: в Удмуртии полицейские задержали грабителей
18:24, 01 августа, 2019
Диана Ворончихина
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#Ува\n#полиция\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#ограбление
Фото: скриншот с видео
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Мужчин арестовали, им грозит до 7 лет тюрьмы.

Ува. Удмуртия. Погоня со стрельбой произошла в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В Удмуртии полицейские со стрельбой задержали грабителя

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-08-01.

В дежурную часть в Уве позвонила продавец магазина из Нылги и сообщила, что на нее напали двое мужчин в масках и похитили из кассы 7 тыс. рублей. Сотрудники полиции выехали на место происшествия, опросили потерпевших, свидетелей и установили, что один из злоумышленников убежал с места происшествия, а второй скрылся на машине.

Вскоре удалось задержать 41-летнего неработающего, ранее судимого жителя Вавожа. Он рассказал, что украденные деньги и маску выкинул. Их правоохранители нашли недалеко от магазина.

Автомобиль, на котором скрылся второй грабитель, через несколько часов заметили сотрудники ДПС на дороге в Завьяловском районе.

«Водитель не реагировал на неоднократные требования полицейских остановить автомобиль и продолжал ехать на высокой скорости. Полицейские произвели несколько выстрелов по колесам транспортного средства, в результате чего автомобиль был остановлен», - говорится в сообщении.

Подозреваемые арестованы. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

18:24, 01 августа, 2019
Диана Ворончихина
143
0
#Ува\n#полиция\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#ограбление

 

 

 


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