11 кг икры стерляди: в Удмуртии с помощью тепловизора поймали любителей подводной охоты

Мужчины ловили рыбу на Каме в нерестовый период.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии задержали любителей подводной охоты с аквалангом, чьей добычей стали 11 кг икры стерляди. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Двое мужчин ловили рыбу на Каме в нерестовый период в ночное время. Заметить их стражам порядка удалось с помощью тепловизора. Стоимость незаконно добытой злоумышленниками икры оценивается в 658 тыс. рублей.

Кроме того, с помощью «беспилотника» правоохранители нашли нарушителей, ловивших рыбу сетями. Против них возбудили уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»).

«Также задержаны трое жителей Республики Башкортостан. В багажном отделении их автомобиля находилось около 6 тысяч раков. В присутствии сотрудников полиции и рыбинспекции их выпустили обратно в места их постоянного обитания», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.