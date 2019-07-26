  • $ 63.13 ↓
  • € 70.31 ↑

11 кг икры стерляди: в Удмуртии с помощью тепловизора поймали любителей подводной охоты

08:30, 26 июля, 2019
Ксения Чернова
11 кг икры стерляди: в Удмуртии с помощью тепловизора поймали любителей подводной охоты
08:30, 26 июля, 2019
Ксения Чернова
779
0
#МВД\n#Ижевск\n#экология\n#Удмуртия\n#Кама\n#рыбалка\n#происшествие
Фото: tOrange.biz
779
0

Мужчины ловили рыбу на Каме в нерестовый период.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии задержали любителей подводной охоты с аквалангом, чьей добычей стали 11 кг икры стерляди. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Двое мужчин ловили рыбу на Каме в нерестовый период в ночное время. Заметить их стражам порядка удалось с помощью тепловизора. Стоимость незаконно добытой злоумышленниками икры оценивается в 658 тыс. рублей.

Кроме того, с помощью «беспилотника» правоохранители нашли нарушителей, ловивших рыбу сетями. Против них возбудили уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ  («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»).

«Также задержаны трое жителей Республики Башкортостан. В багажном отделении их автомобиля находилось около 6 тысяч раков. В присутствии сотрудников полиции и рыбинспекции их выпустили обратно в места их постоянного обитания», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

08:30, 26 июля, 2019
Ксения Чернова
779
0
#МВД\n#Ижевск\n#экология\n#Удмуртия\n#Кама\n#рыбалка\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Серьезное похолодание придет в Удмуртию в воскресенье

16:59, 24 июля, 2019
4397

В Удмуртии эвакуировали первого пациента вертолетом санитарной авиации

4098
12:00, 20 июля, 2019

Глава Удмуртии предложил изменить Конституцию республики

3663
15:00, 22 июля, 2019

Пассажирский автобус сгорел в Сарапуле: обошлось без жертв

2349
14:30, 22 июля, 2019

В Ижевск вновь прилетят «Русские витязи»

2328
14:31, 25 июля, 2019

В магазин в Краснодарском крае пришел ребенок с цепью на шее

13:00, 23 июля, 2019
5788

Правительство России разрешит вырубку леса на Байкале

1446
12:40, 24 июля, 2019

Россияне увлеклись новым видом туризма

943
12:50, 21 июля, 2019

Росстат назвал число россиян с зарплатой свыше 1 млн рублей

852
10:00, 20 июля, 2019

Пассажирский «Боинг» вернулся в аэропорт Москвы из-за пожара в багажном отсеке

809
14:40, 21 июля, 2019

Два самолета угнал школьник в Китае

10:03, 21 июля, 2019
991

Ученые назвали синдром, способный вызвать рак

918
20:00, 20 июля, 2019

Небольшой самолет упал на гипермаркет в Германии: три человека погибли

914
18:00, 20 июля, 2019

Российская легкоатлетка пробежала в Швеции круг почёта с пледом вместо флага

876
18:01, 23 июля, 2019

В США шесть человек погибли из-за жары

618
15:23, 21 июля, 2019