Два человека погибли при столкновении грузовика и легковушки на трассе в Удмуртии

Ещё один получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Удмуртия. Грузовик «Хендай» и «Лада Гранта» столкнулись в Удмуртии. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщил начальник 1 отдела Управления ГИБДД МВД по республике подполковник полиции Вениамин Вычужанин.

ДТП произошло в пятницу, 24 мая, около 17:00 на 5 км автодороги Игра – Глазов. 28-летний водитель «Хендая» выехал на встречку и врезался в «Гранту». В результате водитель легкового автомобиля и его пассажир погибли. Ещё один пассажир получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

«Предварительная причина ДТП - отвлечение внимания либо засыпание водителя автомобиля «Хендай». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет», - сказал Вениамин Вычужанин.