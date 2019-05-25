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Два человека погибли при столкновении грузовика и легковушки на трассе в Удмуртии

13:22, 25 мая, 2019
Диана Ворончихина
13:22, 25 мая, 2019
Диана Ворончихина
1257
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#уголовное дело\n#происшествие
Фото: vk.com/Миша Загребин
1257
0

Ещё один получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Удмуртия. Грузовик «Хендай» и «Лада Гранта» столкнулись в Удмуртии. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщил начальник 1 отдела Управления ГИБДД МВД по республике подполковник полиции Вениамин Вычужанин.

ДТП произошло в пятницу, 24 мая, около 17:00 на 5 км автодороги Игра – Глазов. 28-летний водитель «Хендая» выехал на встречку и врезался в «Гранту». В результате водитель легкового автомобиля и его пассажир погибли. Ещё один пассажир получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

«Предварительная причина ДТП - отвлечение внимания либо засыпание водителя автомобиля «Хендай». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет», - сказал Вениамин Вычужанин.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

13:22, 25 мая, 2019
Диана Ворончихина
1257
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#уголовное дело\n#происшествие
МирТесен

 

 

 


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