Двух подростков за сутки сбили на «зебре» в Удмуртии

Юные пешеходы получили травмы.

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 11 марта, на дорогах Удмуртии пострадали два подростка-пешехода. Об этом сообщил 1-й отдел УГИБДД МВД по республике.

В Глазове напротив дома 44 по улице Толстого около 12:00 водитель автомобиля «ВАЗ 21112» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил девочку 2011 года рождения. В Воткинске около 19:30 напротив дома 129 по улице 1 Мая водитель автомобиля «ВАЗ-21070» также на «зебре» наехал на девочку 2003 года рождения.

В результате обоих ДТП пешеходы получили травмы.