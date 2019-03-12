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Двух подростков за сутки сбили на «зебре» в Удмуртии

13:45, 12 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
13:45, 12 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
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#ДТП\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии
Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
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Юные пешеходы получили травмы.

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 11 марта, на дорогах Удмуртии пострадали два подростка-пешехода. Об этом сообщил 1-й отдел УГИБДД МВД по республике.

В Глазове напротив дома 44 по улице Толстого около 12:00 водитель автомобиля «ВАЗ 21112» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил девочку 2011 года рождения. В Воткинске около 19:30 напротив дома 129 по улице 1 Мая водитель автомобиля «ВАЗ-21070» также на «зебре» наехал на девочку 2003 года рождения.

В результате обоих ДТП пешеходы получили травмы.

13:45, 12 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
23
0
#ДТП\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии

 

 

 


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